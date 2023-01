LIVE – Foggia-Picerno, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 17:30 per Foggia-Picerno, match della ventunesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Nella ventunesima giornata si sfidano la sesta e la nona in classifica, entrambe vogliose di guadagnare dei punti per salire le posizioni della zona playoff. Distante due punti, ma 3 posizioni. Chi vincerà allo Stadio Pino Zaccheria? Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5



Foggia-Picerno (Ore 17:30)