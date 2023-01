Real Madrid, nella sconfitta contro Villarreal 11 stranieri titolari per la prima volta nella storia

Il pomeriggio del Real Madrid è uno di quelli da ricordare. Non esattamente per il risultato, visto che contro il Villarreal è arrivato una sconfitta per 2-1, quanto per un avvenimento più unico che raro. Infatti, per la prima volta nella storia i Blancos hanno schierato un undici titolare completamente composto da stranieri, senza nemmeno uno spagnolo in campo. Non era mai successo nei 121 anni di storia della formazione castigliana, i cui unici spagnoli impiegati, ovvero Marco Asensio e Lucas Vazquez, sono subentrati nella ripresa. Per il resto, i titolari scelti da Ancelotti sono stati: tre francesi (Mendy, Tchouameni, Benzema), due tedeschi (Kroos e Rudiger), due brasiliani (Militao e Vinicius), un belga (Courtois), un austriaco (Alaba), un croato (Modric) e un uruguaiano (Valverde).