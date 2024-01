Start list staffetta mista Anterselva 2024 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta mista della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Anterselva 2024: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Per l’Italia previsto il bib numero 3 e ai nastri di partenza il quartetto azzurro è composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. Di seguito ecco allora la start list completa per la gara a squadre di sabato 20 gennaio.

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r JEANMONNOT Lou F

1-2 g RICHARD Jeanne F

1-3 y PERROT Eric M

1-4 b FILLON MAILLET Quentin M

2 NOR – NORWAY

2-1 r ARNEKLEIV Juni F

2-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

2-3 y BOE Tarjei M

2-4 b BOE Johannes Thingnes M

3 ITA – ITALY

3-1 r WIERER Dorothea F

3-2 g VITTOZZI Lisa F

3-3 y BIONAZ Didier M

3-4 b GIACOMEL Tommaso M

4 GER – GERMANY 2

4-1 r HETTICH-WALZ Janina F

4-2 g SCHNEIDER Sophia F

4-3 y KUEHN Johannes M

4-4 b DOLL Benedikt M

5 CZE – CZECHIA

5-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

5-2 g DAVIDOVA Marketa F

5-3 y MARECEK Jonas M

5-4 b MIKYSKA Tomas M

6 SWE – SWEDEN

6-1 r MAGNUSSON Anna F

6-2 g OEBERG Elvira F

6-3 y NELIN Jesper M

6-4 b PONSILUOMA Martin M

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r BASERGA Amy F

7-2 g HAECKI-GROSS Lena F

7-3 y BURKHALTER Joscha M

7-4 b STALDER Sebastian M

8 UKR – UKRAINE

8-1 r MERKUSHYNA Anastasiya F

8-2 g DZHIMA Yuliia F

8-3 y NASYKO Denys M

8-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r STEINER Tamara F

9-2 g JUPPE Anna F

9-3 y LEITNER Felix M

9-4 b KOMATZ David M

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r LEHTONEN Venla F

10-2 g KERANEN Noora Kaisa F

10-3 y HIIDENSALO Olli M

10-4 b HARJULA Tuomas M

11 BEL – BELGIUM

11-1 r LIE Lotte F

11-2 g CLOETENS Maya F

11-3 y LANGER Thierry M

11-4 b CLAUDE Florent M

12 SLO – SLOVENIA

12-1 r KLEMENCIC Polona F

12-2 g LAMPIC Anamarija F

12-3 y FAK Jakov M

12-4 b PLANKO Lovro M

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r TOMINGAS Tuuli F

13-2 g ERMITS Regina F

13-3 y SIIMER Kristo M

13-4 b KULBIN Jakob M

14 USA – UNITED STATES

14-1 r DICKINSON Kelsey Joan F

14-2 g GARSO Jackie F

14-3 y BONACCI Vincent M

14-4 b GERMAIN Maxime M

15 POL – POLAND

15-1 r JAKIELA Joanna F

15-2 g MAKA Anna F

15-3 y BADACZ Konrad M

15-4 b ZAWOL Marcin M

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

16-2 g TRAUBAITE Judita F

16-3 y STROLIA Vytautas M

16-4 b KAUKENAS Tomas M

17 LAT – LATVIA

17-1 r SABULE Annija F

17-2 g BULINA Sanita F

17-3 y BIRKENTALS Renars M

17-4 b MISE Edgars M

18 CAN – CANADA

18-1 r MOSER Nadia F

18-2 g PEIFFER Benita F

18-3 y GOW Christian M

18-4 b RUNNALLS Adam M

19 BUL – BULGARIA 7

19-1 r HRISTOVA Lora F

19-2 g DIMITROVA Valentina F

19-3 y ILIEV Vladimir M

19-4 b TODEV Blagoy M

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F

20-2 g YEGOROVA Polina F

20-3 y MUKHIN Alexandr M

20-4 b KIREYEV Vladislav M

21 ROU – ROMANIA

21-1 r CHIRKOVA Elena F

21-2 g MEZDREA Andreea F

21-3 y COLTEA George M

21-4 b FLORE Raul M

22 MDA – MOLDOVA 8

22-1 r GHILENKO Alla F

22-2 g MAKAROVA Aliona F

22-3 y MAGAZEEV Pavel M

22-4 b USOV Mihail M

23 JPN – JAPAN

23-1 r SATO Aoi F

23-2 g FUKUDA Hikaru F

23-3 y OJIMA Kiyomasa M

23-4 b YAMAMOTO Masaharu M

24 KOR – KOREA

24-1 r CHOI Yoonah F

24-2 g KO Eunjung F

24-3 y CHOI Dujin M

24-4 b STARODUBETS Aleksandr M