Ryan Friedkin, presidente della Roma, è stato bersagliato dai fischi non appena è stato inquadrato dai maxischermi dell’Olimpico in occasione del match di Serie A contro il Lecce. Arrivato nella capitale dopo alcuni mesi di assenza, il patron del club è stato apertamente contestato dai sostenitori giallorossi, che non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio disappunto. Tra controverse scelte di mercato e il discusso esonero di Daniele De Rossi, Friedkin non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, per usare un eufemismo.