Sprint maschile Ruhpolding 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la sprint maschile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sale l’attesa per vedere nuovamente all’opera Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, grandi protagonisti per l’Italia con il terzo posto ottenuto in staffetta. Insieme a loro anche l’altro azzurro Patrick Braunhofer. I maggiori indiziati per il successo finale sono il norvegese Johannes Thingnes Boe e il padrone di casa Benedikt Doll, che conducono rispettivamente la classifica generale e quella di specialità.

In lizza per una posizione importante anche gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, gli altri norvegesi Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdal, i francesi Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin e gli altri tedeschi Philipp Nawrath e Justus Strelow. Tenteranno di dire la loro anche i biathleti italiani, galvanizzati dopo il bel risultato conquistato nella gara a squadre. Occorrerà, tuttavia, la loro migliore versione sugli sci e presso il poligono.

La sprint maschile di Ruhpolding 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 13 gennaio), con inizio fissato alle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.