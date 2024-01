Parma, Pecchia: “Per la promozione in Serie A dobbiamo essere umili come Sant’Ilario”

“Obiettivo promozione? Mi sembrerebbe opportuno avvicinare la nostra storia a quella di Sant’Ilario. In questo girone di ritorno dovremo mantenere la stessa umiltà di Sant’Ilario che cammina scalzo per le vie di Parma, di cui è il santo patrono”. E’ questo uno dei passaggi delle parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il derelitto Ascoli.