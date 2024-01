Verona-Empoli, non gioca Destro: al suo posto in campo Shpendi

Cambio dell’ultimo minuto per la formazione dell’Empoli, chiamato a scendere in campo al “Bentegodi” contro il Verona con calcio d’inizio alle ore 18:00. Mattia Destro infatti non giocherà, come invece inizialmente previsto dalla formazione ufficiale comunicata dalla società toscana. Risentimento all’adduttore per il centravanti, con il tecnico Aurelio Andreazzoli che al suo posto ha deciso di schierare il giovane attaccante albanese Stiven Shpendi.