Sprint maschile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

A che ora e come seguire la sprint maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 10 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia punta tutto su Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, desideroso di rivalsa dopo la prestazione decisamente sotto tono offerta in occasione della staffetta mista di apertura. Insieme a loro anche Lukas Hofer e Patrick Braunhofer. I grandi favoriti per il successo finale sono i norvegesi Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale-Skjevdal. Temibili anche i transalpini Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e i tedeschi Benedikt Doll, Johannes Kuehen e Philipp Nawrath. Soprattutto per i primi due azzurri il sogno è un piazzamento sul podio. Più realistica e fattibile, tuttavia, la conquista di un posto nella top ten.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

La sprint maschile di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (sabato 10 febbraio), con inizio fissato alle ore 17.05. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la terza gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.