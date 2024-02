LIVE – Sprint maschile Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint maschile di Nove Mesto, gara sulla distanza dei 10 km valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vysočina Arena. L’Italia punta tutto su Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, desideroso di rivalsa dopo la prestazione decisamente sotto tono offerta in occasione della staffetta mista di apertura. Insieme a loro anche Lukas Hofer e Patrick Braunhofer. I grandi favoriti per il successo finale sono i norvegesi Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Vetle Sjaastad Christiansen, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale-Skjevdal. Temibili anche i transalpini Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin, gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson e i tedeschi Benedikt Doll, Johannes Kuehen e Philipp Nawrath. Soprattutto per i primi due azzurri il sogno è un piazzamento sul podio. Più realistica e fattibile, tuttavia, la conquista di un posto nella top ten. Sportface.it seguirà la sprint maschile di Nove Mesto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 17.05.

17.55 – Oro per Laegreid, che rifila 3.5 secondi a J.Boe, Christiansen terzo a 18.6. Perrot quarto a 28.9, Samuelsson quinto a 36.6, T.Boe sesto a 37.5, Dale settimo a 38.2. I francesi Fillon Maillet e Jacquelin ottavo e nono. Chiude la top ten Ponsiluoma, decimo oltre il minuto. Giacomel 15° a 1:43.4.

17.54 – Perde nel finale Christiansen, che chiude a 15.1 da J.Boe. Laegreid in testa a 400 metri dalla fine. Boe potrebbe pagare il calo finale.

17.53 – Laegreid a 7 decimi a 8.8km.

17.52 – Christiansen perde molto nello sciato, intanto lontano Stroemsheim dopo il primo poligono.

17.51 – Perrot chiude secondo a 25.4 da J.Boe, regge Samuelsson che però verrà scalzato sicuramente da Laegreid.

17.50 – Perrot non molla, 25 secondi da J.Boe a metà ultimo giro.

17.49 – Hofer 15° nonostante il doppio zero.

17.48 – Norvegia che potrebbe metterne 5 nei primi 6.

17.48 – Zero per Laegreid, che inizia l’ultimo giro con 7.9 di vantaggio su J.Boe. In arrivo un altro tris norvegese.

17.47 – Zero per Christiansen che si candida al secondo posto. Laegreid arriva al poligono con 5 secondi su J.Boe.

17.46 – Pericolosi in ottica podio solo Laegreid, Christiansen e Perrot, anche se il francese è in netto calo.

17.45 – Samuelsson si mette secondo a 33.1 da J.Boe, T.Boe terzo e al momento Dale fuori dal podio.

17.44 – J.Boe chiude con 34 secondi di distacco su T.Boe. Occhio a Perrot, che potrebbe rovinare il tris norvegese. Anche Samuelsson in lotta per il podio.

17.43 – Al momento T.Boe davanti a Dale e Fillon Maillet. Mancano ancora J.Boe, Perrot e Laegreid. Giacomel 11°.

17.40 – Chiude al quinto posto Wright, con 30 secondi di distacco a T.Boe. Ponsiluoma quarto. Crolla nel finale Jacquelin, quarto a 17.9.

17.40 – Altro zero per Hofer, che è in 10ª provvisoria.

17.38 – Tarjei Boe davanti a Dale di 7 decimi. Al momento doppietta norvegese.

17.35 – Zero incredibile di J.Boe, intanto Fillon Maillet chiude con un minuto di vantaggio su Kuehn.

17.35 – Ottimo inizio di Perrot, zero al primo poligono.

17.34 – 27:07.03 per Giacomel, al momento secondo dietro a Kuehn, avanti di 1.5.

17.33 – Vola J.Boe, che prova a staccare Fillon Maillet. Zero con 16.8 per Jacquelin, che deve resistere nell’ultimo giro. Intanto arriva Giacomel, al momento primo.

17.31 – Zero per Hofer al primo poligono, un errore per Bionaz.

17.30 – Errore per T.Boe, gara sempre aperta. Fillon Maillet in testa seguito dai due norvegesi.

17.26 – Un errore per J.Boe, che dovrebbe essere davanti a Dale.

17.25 – Zero in 18.5 per Giacomel, gara rimessa in piedi, almeno per una top ten.

17.24 – Un errore anche per Jacquelin. Secondo poligono per Giacomel.

17.23 – Apre bene Ponsiluoma, che poi commette due errori. A 2km davanti a tutti J.Boe, seguito da Dale e Jacquelin. Quarto Fillon Maillet.

17.20 – Un errore anche per T.Boe, in testa Fillon Maillet. Occhio anche a Ponsiluoma e Samuelsson. Jacquelin a 2 secondi da Dale per il secondo posto.

17.19 – Un errore per Dale, che resta in testa. Parte Johannes Boe con il 26. A breve Hofer e Bionaz.

17.18 – Zero per Fillon Maillet, Dale arriva al poligono con 18 di vantaggio.

17.17 – Dale subito in testa, Giacomel a 15 secondi.

17.17 – Zero per Kuehn.

17.16 – In difficoltà Giacomel al primo poligono. Apertura lenta, 18.4, e un errore per l’azzurro. Gara subito in salita.

17.12 – Parte il leader di specialità Tarjei Boe. Intanto Fillon Maillet in testa davanti a Giacomel.

17.10 – Atleti che partono con 30 secondi di distanza l’uno dall’altro. Norvegesi non fortunati nel sorteggio ma ovviamente in grado di risalire.

17.06 – Si parte, Giacomel pettorina numero 2.

17.00 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sprint maschile. Nei 10km a Nove Mesto i due azzurri Giacomel e Bionaz a caccia del sogno podio. A impedirglielo pronti i norvegesi J.Boe e T.Boe, Christiansen, Stroemsheim e Laegreid, oltre ai francesi Fillon Maillet e Jacquelin e agli svedesi Ponsiluoma e Samuelsson. Occhio anche al tedesco Doll.