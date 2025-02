L’attesa è quasi finita, meno di due giorni e si alzerà ufficialmente il sipario sui Mondiali di biathlon 2025, di scena in Svizzera a Lenzerheide. Si comincia mercoledì 12 febbraio con la staffetta mista, per poi arrivare alla conclusione domenica 23 con le due mass start che chiuderanno il cerchio della rassegna iridata, che mette in palio ben dodici titoli (dunque 36 medaglie) tra maschile, femminile e gare miste. L’Italia si presenta al via dei campionati mondiali con un contingente formato da 10 atleti equamente divisi: in campo femminile i riflettori sono puntati su una Dorothea Wierer in crescita nelle ultime uscite e che punta al primo podio stagionale nell’appuntamento più importante, mentre per Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola e Martina Trabucchi l’obiettivo è quello di centrare un piazzamento di prestigio.

In campo maschile invece guida la squadra Tommaso Giacomel, che si è sbloccato trovando il primo successo della carriera a Ruhpolding e nell’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo ad Anterselva ha trovato un meraviglioso doppio podio nella sprint e nell’inseguimento. Il trentino classe 2000 arriva alla rassegna iridata come possibile outsider nelle gare individuali, temuto da tutti i big, a cominciare dai norvegesi Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe ed il fratello Tarjei. Gli altri quattro biatleti della spedizione azzurra saranno Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Lukas Hofer ed Elia Zeni, con Patrick Braunhofer che rimane fuori come già previsto da diverse settimane, ma che in Val Martello si è laureato campione europeo dell’inseguimento.

L’elenco dei convocati per i Mondiali di biathlon a Lenzerheide

ITALIA:

Femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Dorothea Wierer

Maschile: Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Elia Zeni

AUSTRIA:

Femminile: Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner

Maschile: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Felix Leitner, Fredrik Mühlbacher

BELGIO:

Femminile: Lotte Lie, Maya Cloetens, Eve Bouvard, Marisa Emonts

Maschile: Florent Claude, Thierry Langer, Marek Mackels, Cesar Beauvais

FINLANDIA:

Femminile: Suvi Minkkinen, Inka Hämäläinen, Venla Lehtonen, Sonja Leinamo

Maschile: Tero Seppälä, Olli Hiidensalo, Jaakko Ranta

FRANCIA:

Femminile: Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Oceane Michelon, Jeanne Richard, Sophie Chauveau

Maschile: Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Emilien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Oscar Lombardot

GERMANIA:

Femminile: Selina Grotian, Franziska Preuss, Sophia Schneider, Julia Tannheimer, Johanna Puff

Maschile: Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow

NORVEGIA:

Femminile: Ragnhild Femsteinevik, Maren Kirkeeide, Karoline Offigstad Knotten, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold

Maschile: Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Vebjoern Soerum, Martin Uldal

POLONIA:

Femminile: Anna Maka, Joanna Jakiela, Natalia Sidorowicz, Daria Gembicka, Kamila Zuk

Maschile: Fabian Suchodolski, Marcin Zawol, Konrad Badacz, Jan Gunka

REPUBBLICA CECA:

Femminile: Lucie Charvatova, Jessica Jislova, Tereza Vobornikova, Krystina Otcovska, Katerina Pavlu

Maschile: Jonas Marecek, Vitezslav Hornig, Michal Krcmar, Tomas Mikyska, Adam Vaclavik

SLOVACCHIA:

Femminile: Anastasija Kuzmina, Paulina Batovska-Fialkova, Ema Kapustova, Maria Remenova, Zuzana Remenova

Maschile: Jakub Borgula, Damian Cesnek, Tomas Sklenarik, Artus Iskhakov

SLOVENIA:

Femminile: Anamarija Lampic, Polona Klemencic, Klara Vindisar, Lena Repinc, Ziva Klemencic

Maschile: Jakov Fak, Lovro Planko, Anton Vidmar, Miha Dovzan, Matic Repnik

STATI UNITI:

Femminile: Deedra Irwin, Margie Freed, Grace Castonguay, Lucinda Anderson, Chloe Levins

Maschile: Campbell Wright, Maxime Germain, Jake Brown, Sean Doherty, Paul Schommer

SVEZIA:

Femminile: Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Ella Halvarsson, Elvira Öberg, Hanna Öberg, Johanna Skottheim

Maschile: Emil Nykvist, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson, Viktor Brandt

SVIZZERA:

Femminile: Amy Baserga, Aita Gasparin, Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

Maschile: Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder

UCRAINA: