Valentino Rossi non avrà preso bene le recenti dichiarazioni che riscrivono la storia della MotoGP: ha ribaltato tutto

Si avvicina il momento del via del motomondiale: ancora tre settimane circa e poi partirà la MotoGP 2025 che porta con sé tanta curiosità. Ce n’è soprattutto per Marc Marquez e il suo sbarco sulla Ducati ufficiale: lo spagnolo avrà, dopo qualche anno, la possibilità di lottare per il mondiale e vincere quel titolo che manca ormai da diverse stagioni.

Farlo significherebbe raggiungere Valentino Rossi a quota nove titoli iridati e la possibilità dell’aggancio ha riacceso la rivalità tra i due, almeno mediaticamente considerato che il Dottore da qualche anno ha lasciato il motociclismo. Quando era ancora in sella ad una moto però le sfide tra Rossi e Marquez hanno a lungo animato la MotoGP con il ricordo del mondiale 2015 ancora vivo. Allora l’italiano perse il titolo anche a causa del rivale spagnolo con i loro scontri che favorirono la vittoria di Jorge Lorenzo.

Su quell’episodio è tornato di recente un altro campione di quell’epoca, Casey Stoner, e con le sue dichiarazioni ha riscritto la storia di quel Mondiale.

Valentino Rossi contro Marquez: Stoner cambia la storia

Intervenuto al podcast Diari Ducati, l’australiano ha parlato di quel che accadde nel campionato 2015 e ha detto la sua versione su quel che successe tra Rossi e Marquez.

Secondo Stoner la gente sbaglia ad incolpare lo spagnolo per quel che accadde: “La verità è che dimenticano che è stato Valentino a dare inizio a questo scontro. Marc è Marc, lo abbiamo visto in tutte le sue gare – ha quindi spiegato – , ma è stato Rossi a scatenare una guerra di parole“. L’ex pilota australiano entra poi nel dettaglio e spiega il motivo per cui a suo parere lo scontro è stato acceso dal Dottore: “Rossi e Marquez andavano d’accordo fino a quanto Valentino non ha iniziato a parlare e a quel punto Marc ha reagito perché non gli piaceva quello che aveva sentito“. Così si è incendiata la rivalità e secondo Stoner “molti sembrano dimenticare è che è stato Vale a provocare l’incendio“.

L’australiano afferma che Rossi provò a replicare con Marquez i giochi mentali con cui aveva avuto la meglio sugli altri rivali, ma la cosa gli si ritorse contro: “Ha perso il controllo, è entrato in una guerra con Marc che non gli si addiceva“. L’epilogo è stato poi quello che tutti conosciamo con Rossi retrocesso all’ultimo posto nell’ultimo decisivo Gp e il mondiale andato a Lorenzo.