La mass start femminile chiude la tappa di Le Grand Bornard, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Archiviate sprint ed inseguimento, le nevi francesi di Annecy – Le Grand Bornard ospitano la partenza in linea che vede al via solamente 30 atlete. Fra queste due italiane: Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller. L’altoatesina classe 1990 è tornata dopo i tanti problemi di salute della passata stagione, dimostrando di potersela ancora giocare. Finora sono un po’ mancate le percentuali nel tiro in piedi, ma il doppio zero nelle ultime due serie della pursuit di sabato fanno ben sperare. “Doro”, undicesima in classifica generale, scatterà nella mass start dalla quarta fila, mentre la giovane Auchentaller partirà dalla nona e penultima fila.

La 23enne, figlia del campione Armin (oggi allenatore degli Stati Uniti), ha iniziato la stagione alla grande, mostrando una grande crescita sugli sci, senza perdere la precisione al tiro. Auchentaller è 27esima nella generale, ma disputerà in questa mass start grazie ai 48 punti conquistati in questa tappa francese grazie al nono posto della sprint ed il 27esimo nell’inseguimento. L’Italia potrebbe vedere al via anche una terza atleta, Samuela Comola, inserita come prima riserva e pronta a scendere in pista in caso di forfeit altrui. Le italiane vogliono provare ad inserirsi nelle posizioni che contano, ma la concorrenza è molto agguerrita.

START LIST E FAVORITI DELLA MASS START MASCHILE

PREUSS PER ALLUNGARE IN VETTA, MA OCCHIO A FRANCESI E NON SOLO

Il ruolo di favorita sembra spettare a Franziska Preuss, che va a caccia del terzo podio in tre giorni dopo il secondo posto nella sprint e la vittoria nell’inseguimento. La tedesca, in passato fortemente penalizzata dai numerosi malanni, è in grande spolvero e vuole sfruttare il momento per difendere il pettorale giallo e allungare sulle avversarie. Preuss comanda la classifica generale con 490 punti, davanti ad Elvira Oeberg (337) e Lou Jeanmonnot (325). La svedese, dopo una sprint sottotono (32esima con 4 errori), ha portato a casa un sesto posto nella pursuit ed ora vuole limitare gli errori al tiro per non perdere troppi punti. Tappa difficile per la padrona di casa Jeanmonnot, che va a caccia di riscatto dopo il 35esimo e 18esimo posto ottenuti rispettivamente nella sprint (con 3 errori) e nell’inseguimento (con 2 errori).

Chi invece sembra stia tornando è la francese Julia Simon, settima venerdì e seconda nella pursuit di sabato. Da non sottovalutare nemmeno Justine Braisaz-Bouchet, che però al tiro potrebbe perdere il confronto diretto con tante avversarie. Attenzione anche alla tedesca Vanessa Voigt, reduce da un sesto ed un terzo posto in questo fine settimana. Sono però molte le atlete che potrebbero inserirsi nella lotta, considerando che nella mass start la dinamica di gara potrebbe sparigliare le carte. Di seguito, la start list completa con tutti i pettorali di partenza e le informazioni per vedere in diretta la mass start femminile di Le Grand Bornard 2024.

LA START LIST COMPLETA

Da regolamento, alle mass start di Coppa del Mondo partecipano 30 atlete: le prime 25 della classifica generale, più le migliori 5 di tappa. In questo caso però, sono 24 le atlete qualificatesi tramite il piazzamento in classifica generale e 6 quelle qualificatesi grazie ai risultati di tappa. Questo perché è assente la ceca Marketa Davidova, nona nella generale, che sta curando l’ernia del disco cercando di evitare un’operazione chirurgica che la terrebbe lontana dalle gare più a lungo. Ecco, la start list completa con cognome, nome, Paese, piazzamento in classifica generale e punti conquistati nella tappa di ciascuna atleta.

PREUSS Franziska GER 1 165 OEBERG Elvira SWE 2 54 JEANMONNOT Lou FRA 3 29 VOIGT Vanessa GER 4 110 SIMON Julia FRA 5 116 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 6 119 MINKKINEN Suvi FIN 7 41 HALVARSSON Ella SWE 8 30 RICHARD Jeanne FRA 10 84 WIERER Dorothea ITA 11 55 MAGNUSSON Anna SWE 12 62 MICHELON Oceane FRA 13 37 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 14 SIDOROWICZ Natalia POL 15 42 GROTIAN Selina GER 16 77 HAUSER Lisa Theresa AUT 17 DZHIMA Yuliia UKR 18 92 LAMPIC Anamarija SLO 19 93 ANDERSSON Sara SWE 20 29 TANNHEIMER Julia GER 21 KIRKEEIDE Maren NOR 22 80 LIE Lotte BEL 23 33 CHAUVEAU Sophie FRA 24 10 HAECKI-GROSS Lena SUI 25 34 LEHTONEN Venla FIN 33 69 AUCHENTALLER Hannah ITA 27 48 DMYTRENKO Khrystyna UKR 29 44 LIEN Ida NOR 42 42 ZUK Kamila POL 44 38 CLOETENS Maya BEL 26 38

COME VEDERE LA MASS START FEMMINILE

La mass start femminile di Le Grand Bornard 2024 di biathlon è in programma alle ore 14.45 di domenica 22 dicembre. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, canale visibile anche per gli abbonati a Sky, Dazn e Discovery +, ma anche in diretta streaming gratuita su Eurovisionsport.