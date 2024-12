Tutto pronto per il gran finale della terza tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon, di scena sulle Alpi francesi nel complesso di Annecy-Le Grand Bornand. Andate in archivio sprint e inseguimento, ora tocca all’ultimo appuntamento del 2024 con la mass start; si ripartirà poi nel nuovo anno dal 9 gennaio a Oberhof, in Germania. Al via trenta atleti, qualificati grazie alla classifica generale e ai risultati in questi due giorni, che scatteranno insieme per completare i 15 km di gara all’interno dello Stade de biathlon Sylvie Becaert, tracciato tutto sommato abbastanza semplice che non presenta grandi difficoltà né nella parte sciata né al poligono.

I favoriti e i possibili outsider della mass start maschile di Le Gran Bornand

Il favorito d’obbligo della vigilia è ancora una volta Johannes Thingnes Boe, autentico dominatore di questo inizio di stagione. Dopo il secondo posto nella sprint, a 1.4 secondi dal vincitore (il connazionale Martin Uldal), il norvegese ha vinto per dispersione nell’inseguimento, rifilando distacchi molto ampi a tutti. Quella di ieri è la vittoria numero 88 della carriera, sempre più vicino alle 95 del recordman Ole Einar Bjorndalen: l’obiettivo è trovare il sorpasso già in questa stagione. Boe detiene il record assoluto di vittorie sulla pista francese, con ben nove successi messi a segno dal 2013 ad oggi nella località alpina, particolarmente gradita al campione di Stryn.

Proveranno a mettergli il bastone tra le ruote i francesi, che si sono dimostrati piuttosto pimpanti fin qui in stagione, tendenza confermata anche nell’inseguimento. Eric Perrot ha infatti centrato il secondo posto (senza errori al tiro), dimostrando grande freddezza e anche una buona condizione sugli sci, mentre a completare il podio sul terzo gradino è Emilien Jacquelin, forse l’antagonista più accreditato di Boe insieme all’altro norvegese Sturla Holm Laegreid. Quest’ultimo però non è parso brillante nell’inseguimento, chiuso al sesto posto che è anche il suo secondo peggior risultato stagionale; a condannare Laegreid è stata la scarsa precisione al tiro, con i tre errori che lo hanno fortemente penalizzato. Se dovesse riuscire a sistemare le percentuali potrebbe avanzare una seria candidatura al podio.

Stesso discorso anche per lo svedese Sebastian Samuelsson, terzo nella sprint ma autore addirittura di cinque errori al tiro nell’inseguimento che lo hanno fatto scivolare al quinto posto. Più indietro invece gli altri norvegesi Vetle Sjastad Christiansen, Endre Stroemsheim, Vebjoern Soerum e Martin Uldal, ma tutti e tre capaci dell’exploit. Menzione anche per il tedesco Philipp Nawrath, che sta trovando una buona continuità al poligono.

Per quanto riguarda gli azzurri, saranno due i biatleti a difendere i colori dell’Italia: si tratta di Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, entrambi qualificati per la mass start grazie al piazzamento in Coppa del Mondo, che li vede rispettivamente al 14esimo e al 25esimo posto della classifica. Giacomel soprattutto dovrà sistemare le percentuali al poligono se vuole giocarsi le chance per un grande piazzamento: nell’inseguimento, in cui partiva nono, ha chiuso all’undicesimo posto, pagando i ben cinque errori al tiro. Ventesimo invece Hofer, che cerca un piazzamento d’onore nell’ultima gara dell’anno.

La start list della mass start maschile di biathlon di Le Grand Bornand

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 165

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 95

3 JACQUELIN Emilien FRA 3 102

4 PERROT Eric FRA 4 116

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 5 115

6 SOERUM Vebjoern NOR 6 83

7 NAWRATH Philipp GER 7 69

8 CLAUDE Fabien FRA 8 46

9 FILLON MAILLET Quentin FRA 9 48

10 ULDAL Martin NOR 10 110

11 STROEMSHEIM Endre NOR 11

12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 12 58

13 FAK Jakov SLO 13 52

14 GIACOMEL Tommaso ITA 14 64

15 WRIGHT Campbell USA 15 47

16 HORN Philipp GER 16 92

17 GUIGONNAT Antonin FRA 17 41

18 LANGER Thierry BEL 18 41

19 STRELOW Justus GER 19 52

20 BOE Tarjei NOR 20

21 RIETHMUELLER Danilo GER 21 53

22 MANDZYN Vitalii UKR 22 41

23 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 23 24

24 DUDCHENKO Anton UKR 24 39

25 HOFER Lukas ITA 25 51

26 NELIN Jesper SWE 29 42

27 SEPPALA Tero FIN 34 34

28 KUEHN Johannes GER 28 34

29 STALDER Sebastian SUI 39 27

30 PONSILUOMA Martin SWE 26 22

Riserve

MARECEK Jonas CZE 36 20

STROLIA Vytautas LTU 49 20

RASTORGUJEVS Andrejs LAT 37 19

FINELLO Jeremy SUI 30 17