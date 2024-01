LIVE – Staffetta femminile Ruhpolding 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della staffetta femminile 4×6 km di Ruhpolding 2024, gara valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si presenta sulla pista teutonica con il quartetto composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Michela Carrara. La nazione favorita per accaparrarsi il primo gradino del podio è la Norvegia, che può contare su tre punte di diamante come Karoline Offigstad Knotten, Juni Arnekleiv e Ingrid Landmark Tandrevold.

Temibili anche la Francia di Lou Jeanmonnot e Julia Simon, la Svezia di Linn Persson e Elvira Oeberg e la Germania di Janina Hettic-Walz e Franziska Preuss. Sembrano avere qualcosa in meno delle altre formazioni, invece, sia la Svizzera di Lena Haecki Gross sia la Repubblica Ceca di Marketa Davidova. Le azzurre, dopo il doppio quarto posto ottenuto tra Oestersund e Oberhof hanno tutte le carte in regola per andare alla caccia del primo podio stagionale in questo format. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.30.

STAFFETTA FEMMINILE RUHPOLDING 2024 (DIRETTA)