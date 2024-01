Discesa maschile Wengen 2024, Casse: “Tracciato molto esigente, oggi buone sensazioni”

”Come si fa a non fare discesa in queste condizioni, con questa pista e questo tempo? E’ davvero bellissimo”. Così Mattia Casse, oggi terzo nell’ultima prova della discesa di Wengen. “E non si tratterà di discesa corta o lunga, sono comunque due discese a Wengen, una pista davvero esigente. Sarrazin è in gran forma, Odermatt ha dichiarato che vuole vincerla. Sono tanti gli atleti forti in pista. Vedremo cosa succederà. Per quello che mi riguarda oggi ho fatto una buona prova, c’è ancora da limare qualcosa in qualche passaggio, ma mi sembra che tutto sia regolare e sono pronto”.