LIVE – Sprint maschile Oberhof 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sprint maschile di Oberhof 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Saranno cinque gli azzurri al via sulla neve tedesca: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Due tra i grandi favoriti per la vittoria finale sono i fratelli norvegesi Johannes Thingnes e Tarjei Boe, rispettivamente leader della classifica generale e di quella di specialità. Riflettori puntati anche sui connazionali Johannes Dale-Skjevdal, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, sugli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, sul tedesco Philipp Nawrath e sul transalpino Quentin Fillon Maillet. L’Italia fa affidamento soprattutto su Bionaz e Giacomel. I due, già capaci di cogliere grandi risultati nelle prove a squadre, nelle ultime settimane si sono confermati su alti livelli anche nelle gare individuali. Occorrerà, tuttavia, la prestazione perfetta per poter sognare un piazzamento tra i migliori tre biathleti, tanto sugli sci quanto soprattutto al poligono. Sportface.it seguirà la sprint maschile di Oberhof 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.20.

