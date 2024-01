Sky Sport: “Roma in chiusura per Huijsen. Alla Juventus può andare Cherubini”

di Redazione 32

L’allenatore della Roma Josè Mourinho è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore centrale. Si tratta dello juventino Dean Huijsen, che secondo Sky partirà già oggi per la Capitale per svolgere le visite mediche con i giallorossi ed essere a disposizione per il match contro l’Atalanta. L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso e a seconda delle presenze i giallorossi recupererebbero la cifra spesa per la valorizzazione. Secondo Sky, la Juventus potrebbe accogliere un giovane giallorosso, ma questa è un’operazione slegata da quella di Huijsen. I giallorossi sarebbe infatti disposti a lasciar partire in direzione Torino Luigi Cherubini, esterno classe 2004 della Primavera che ha già esordito in prima squadra.