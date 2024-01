Dakar 2024, Mattias Ekström vince il prologo nelle auto. Al-Attiyah 12esimo

Come nello scorso anno, Mattias Ekström ed Emil Bergkvist (Audi) hanno vinto il prologo della Dakar, giunta alla 46esima edizione. Nella tappa di 27km ad Al-‘Ula, gli svedesi hanno vinto la prima frazione con il tempo di 16:30, con 23 secondi di margine sullo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing). Sébastien Loeb (Prodrive) completa questo podio inaugurale (+38”) con il suo copilota belga Fabian Lurquin. I detentori del titolo, Nasser al-Attiyah e Mathieu Baumel si sono accontentati del 12° posto (+1’01”), mentre altri protagonisti annunciati sono ancora più indietro. Su tutti Carlos Sainz (Audi, 28° a +2’18”) e Yazeed Al-Rajhi (Toyota, 33° +2’45”). La classifica del prologo non viene presa in considerazione per la classifica generale ma stabilirà l’ordine di partenza della prima tappa di sabato.