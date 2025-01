Finora c’è una sola dominatrice ad Anterselva è il suo nome è Lou Jeamonnot. La francese dopo la sprint di giovedì si aggiudica anche l’inseguimento, non lasciando alcun spazio per una rimonta delle avversarie. Un solo errore giunto all’ultimo poligono, quando ormai il vantaggio era già rassicurante, per la numero due della classifica generale, giunta alla sesta vittoria stagionale. Sul podio anche la connazionale Julia Simon, mentre Franziska Preuss con un gran finale di gara riesce a rovinare la festa francese togliendo la terza posizionee a Richard e conquistando così punti decisamente utili per la classifica di Coppa deel Mondo.

CLASSIFICA AGGIORNATA DI COPPA DEL MONDO

ORDINE DI ARRIVO

L. Jeanmonnot (FRA) 29:44.0 J. Simon (FRA) +24.1 F. Preuss (GER) +53.6 J. Richard (FRA) +58.1 O. Michelon (FRA) +1:25.2 S. Grotian (GER) +1:36.7 A. Baserga (SUI) +1:44.0 A. Gasparin (SUI) +1:53.7 L. Liee (BEL) +2:06.8 J. Braisaz-Bouchet (FRA) +2:17.1

GIORNATA NERA PER WIERER, TRABUCCHI LA MIGLIORE

Purtroppo, dopo le belle soddisfazioni dell’ultima settimana, arriva una gara decisamente amara per i colori italiani. Dorothea Wierer, quarta nella sprint, puntava chiaramente al primo podio della sua stagione, ma è incappata in una giornata davero nera. Ben sette errori complessivi per la due volte vincitrice della sfera di cristallo, che al traguardo è trentatreesima e ultima delle azzurre, appena dietro a Hannah Auchentaller e Rebecca Passler. La migliore è Martina Trabucchi, che è perfetta al tiro ma perde tanto sugli sci e chiude 20esima ,mentree Samuela Comola è 24esima e Michela Carrara 27esima con ben quattro errori.

LA CRONACA DELLA GARA

Jeanmonnot sulla scia della vittoria nella sprint parte a tutta anche quest’oggi, riuscendo a imprimere un buon ritmo nei primi chilometri e trovando lo zero nella prima sessione di tiro a terra. La transalpina chiude il primo giro con 34″ di vantaggio sulla connazionale Julia Simon, la quale trova anche lei lo zero. Parte invece con un errore Dorothea Wierer, che retrocede fino alla nona posizione con uno svantaggio di più di un minuto.

Simon nel secondo giro riesce a recuperare una decina di secondi a Jeanmonnot, ma quest’ultima continua a non commettere errori e il vantaggio si mantiene attorno ai quaranta secondi. Ancora un errore per Wierer, sempre attorno alla decima piazza, mentre la prima meta di gara è più che positiva per Martina Trabucchi, risalita fino alla tredicesima posizione senza errori a terra.

Le francesi proseguono la loro gara perfetta e al termine del terzo giro al Jeanmonnot e Simon si accoda anche Richard, che opera il sorpasso ai danni di Preuss e Grotian. Wierer sbaglia anche in piedi e lotta per un piazzamento in top-10 e Trabucchi è ancora al 100% al tiro ma perde qualcosina sugli sci, restando però in piena battaglia per un posto in top-15.

TOP E FLOP: JEAMONNOT SUPER, PREUSS COSTANTE

La classe ’98 di Pontarlier sta dominando queste ultime settimane che ci stanno portando ai Mondiali di Lenzerheeide. Quattro delle ultime cinque gare disputate sono andate alla francese, che continua a guadagnare punti sul Franziska Preuss, ma senza avvicinarsi troppo nella generale. Il motivo è facilmente spiegabile: la tedesca non sbaglia mai un gara e agguanta quello che è il nono podio della sua annata. Il flop odierno non può che essere Dorothea Wierer, nella quale tutti riponevano grosse speranze di poter finalmente tornare a salire sul podio dopo i quarti posti ottenuti nelle ultime due gare. E invece una gara iniziata già male, finisce anche peggio.