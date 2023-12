LIVE – Inseguimento maschile Lenzerheide 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’inseguimento maschile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Tutti e cinque gli azzurri presenti nella località elvetica sono riusciti a centrare la qualificazione dopo aver terminato la prova sprint all’interno dei migliori sessanta. Didier Bionaz e Tommaso Giacomel hanno chiuso tra i primi venti e, dunque, possono ambire ad un piazzamento nella top ten. Decisamente più complicata, invece, la missione per Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, molto lontani dalle piazze di vertice.

L’uomo da battere è il tedesco Benedikt Doll, trionfatore nella seconda giornata ai danni del norvegese Johannes Thingnes Boe e del connazionale Philipp Nawrath. Fari puntati anche sull’altro norvegese Sturla Holm Laegreid e sugli altri teutonici Philipp Horn e Johannes Kuehn, sullo svedese Martin Ponsiluoma, sui transalpini Quentin Fillon Maillet e Eric Perrot e sullo sloveno Lovro Planko. Non sono da escludere sorprese da dietro, con tanti atleti di altissima levatura che hanno terminato la gara veloce alle porte dei migliori dieci. Due su tutti sono i norvegesi Tarjei Boe e Svetlad Sjaastad Christiansen. Sportface.it seguirà l’inseguimento maschile di Lenzerheide 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.40.

15:15 – Tutti a punti gli azzurri: Hofer è infatti 23°, Braunhofer chiude 29° ed Elia Zeni è 38°.

15:15 – Bionaz e Giacomel chiudono 16° e 19°.

15:13 – VINCE JOHANNES BOE DAVANTI A STROMSHEIM E LAEGREID.

15:12 – Stroemsheim va a prendere Laegreid.

15:10 – Anche Braunhofer con lo zero entra momentaneamente nei 30.

15:09 – Bionaz esce 16esima posizione, peccato. Giacomel con un altro errore è 22esimo. Gran rimonta di Hofer, 23esimo subito dietro.

15:08 – Peccato per Bionaz, due errori e sfuma la top-10.

15:08 – Gran rimonta di Fillon Maillet, quinto dietro Ponsiluoma.

15:07 – Laegreid si arrende all’ultimo poligono! Errore anche per Stroemsheim. Tre errori per Christiansen che è saltato completamente.

15:07 – Johannes Boe non sbaglia e va a prendersi la vittoria!

15:06 – Ultimo poligono in cui si potrebbe decidere la gara. Vediamo come va a finire questa battaglia tra norvegesi!

15:05 – Didier Bionaz è nono a 53″ dal leader. Gran gara fin qui dell’azzurro.

15:05 – Stroemsheim va a riprendere Laegreid e J.Boe! Più distante Christiansen a 19″. Il quinto norvegese è Dale a 40″.

15:03 – Anche Elia Zeni in questo momento a punti: è 39esimo.

15:02 – Giacomel esce in 23esima posizione. Lukas Hofer 30esimo, poco dietro di lui Braunhofer 32esimo.

15:02 – Rischia Giacomel e commette due errori.

15:01 – Bionaz si prende il suo tempo e con un solo errore resta in decima posizione.

15:01 – Laegreid con lo zero! Esce in testa davanti al connazionale, anche se con soli 3″ di margine. Terzo Stroemsheim a 13″. Poi Christiansen a 21″. Dominio norvegese in questo momento.

15:00 – ATTENZIONE! Doppio errore per Johannes Boe!

14:58 – Verso il secondo poligono continua la gara in solitaria di Johannes Boe. Kuehn e Lagreid sopra i 30″ continuano ad andare avanti insieme. Più indietro gli altri. Bionaz tiene la scia di un gruppetto di quattro atleti con Horn, Nawrath, Christiansen e Doll.

14:57 – Bionaz supera Strelow e si porta in top-ten ai 5,8 km. Prosegue la rimonta di Giacomel: 22esimo.

14:56 – Un errore per Braunhofer che è 31esimo. 34esimo Hofer.

14:55 – Inizia la rimonta di Giacomel. Secondo poligono a terra perfetto e più di una decina di posizioni guadagnate: è 25esimo ora.

14:54 – ZERO BIONAZ! Si riporta in undicesima posizione l’azzurro!

14:53 – Crolla un po’ Doll con due errori, esce in sesta posizione dal giro di penalità.

14:52 – Primo errore per Johannes Boe. Si avviciano Laegreid e Kuehn, entrambi a zero. Sono a 23″ di distacco dal fenomeo norvegese.

14:50 – Johannes Boe ai 4.2 km ha 31″ su Doll, 46″ su Kuehn e Laegreid.

14:49 – Bionaz sta andando bene sugli sci. Guadagna un paio di posizioni ed è 17mo.

14:48 – Male invece Giacomel con tre errori. Esce dietro anche a Braunhofer che è 28esimo. Giacomel 37esimo appena davanti ad Elia Zeni.

14:48 – Bionaz senza errori, esce in 19esimo posto dal primo poligono davanti a Fillon Maillet e Ponsiluoma.

14:47 – Johannes Boe con una serie senza errori. Doll ne commette uno e ora deve inseguire a 17″. Zero errori anche per Laegreid e Kuehn che vanno all’inseguimento di Doll. Sbaglia invece Nawrath.

14:44 – Bionaz e Giacomel sempre attorno alla ventesima posizione dopo 800 metri di gara.

14:42 – Johannes Boe si è ripartato immediatamente su Doll. I due per ora procedono insieme verso il primo poligono. Dietro un bel gruppetto di inseguitori con Nawrath cha qualche secondo di vantaggio su Horn, Laegreid e Kuehn.

14:40 – Si parte!

14:38 – Con il pettorale numero 1 Benedikt Doll, poi J.Boe e Nwarath. Bionaz e Giacomel i primi azzurri con 19 e 20.

14:35 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Tra pochi minuti l’inseguimento maschile da Lenzerheide!