Inseguimento femminile Oberhof 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento femminile di Oberhof 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia punta tutto su Lisa Vittozzi, settima al termine della sprint ed in lizza per un posizionamento sul podio. Si è fermata alle porte della top ten un’ottima Samuela Comola, autrice di una prestazione priva di sbavature al poligono. Decisamente più distaccate, invece, sia Hannah Auchentaller sia Beatrice Trabucchi. Non sarà al via, infine, Rebecca Passler, che non è riuscita a rientrare tra le migliori sessanta al termine della gara veloce. Tantissime le francesi nei posti di vertice: Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Jeanne Richard, Lou Jeanmonnot e Julia Simon. Possono puntare ad un risultato importante anche le tedesche Franziska Preuss e Janina Hettich-Walz, la svedese Anna Magnusson e la norvegese Karoline Offigstad Knotten. Non sono da escludere, tuttavia, sorprese da dietro, viste anche le difficili condizioni meteo presenti nella località teutonica.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

L’inseguimento femminile di Oberhof 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 6 gennaio), con inizio fissato alle ore 14.40. La diretta televisiva della quarta tappa di Coppa del Mondo è affidata a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.