Virtus Verona-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Atalanta U23, match d valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Ottava e sesta forza del campionato si sfidano per un match che vederà contrapposte sicuramente due sorprese in positivo del raggruppamento A. La Virtus dopo gli ultimi quattro punti in due partite dovrà mantenere il passo per avvicinare l’Atalanta che dopo un inizio a tutto gas ora ha un pò frenato, pur rimanendo nelle primissime posizioni della classifica. Si parte alle 14.00 del sabato 6 gennaio 2024, quello della Befana, con la diretta della partita che verrà trasmessa su Sky Sport 252 e NOW.