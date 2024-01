Novara-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Alessandria, match d valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Se non è uno spareggio salvezza, poco ci manca: Novara ed Alessandria vivono uno dei periodi più coomplicati del loro recente passato e per uscirne serve una vittoria contro una diretta concorrente per evitare la retrocessione in Serie D. Il pubblico, per un derby, si attende essere anche abbastanza presente. Come non mai conteranno i tre punti. Per il match, in programma alle 14.00 del sabato 6 gennaio 2024, quello della Befana, sarà prevista della partita su Sky Sport 252 e NOW.