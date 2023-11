Biathlon, Vittozzi sul podio nella mass start di Sjusjojen. Doppietta Boe nella prova maschile

Un’altra buona prova per Lisa Vittozzi, che ha chiuso con un terzo posto la mass start femminile in quel di Sjusjoen, dove prosegue la preparazione in vista della Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra, ieri vincitrice nella gara sprint, si è classificata alle spalle della vincitrice Juni Arneleiv con il tempo di 37’48″3 con un errore e all’altra padrona di casa Marthe Krakstad. Buona prova anche di Beatrice Trabucchi, quattordicesima a 1’24″3 senza errori, precisa come Samuela Comola, quindicesima a 1’28″8. Trentatreesima piazza invece per Hannah Auchentaller con tre errori. Non sono partite Dorothea Wierer, raffreddata, e Rebecca Passler, alle prese con un leggero indolenzimento muscolare.

Nella gara maschile c’è stato il bis di Johannes Boe davanti al fratello Tarjei staccato di 9″6. Terzo posto per Vebjoern Soerum. Didier Bionaz è stato il migliore degli azzurri terminando al 13° posto con un errore al tiro. Tommaso Giacomel ha tagliato il traguardo in 25/a posizione con 3 errori, mentre Elia Zeni si è fermato al 33° posto con 6 errori al poligono.