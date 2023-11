Golf, Max Homa vince il Nedbank Challenge: primo titolo sul DP World Tour

Max Homa vince in Sudafrica il Nedbank Golf Challenge. Dominio a Sun City per lo statunitense che si gode così il primo titolo in carriera sul DP World Tour. Sul percorso del Gary Player Country Club (par 72) il numero 8 al mondo non ha mai lasciato la vetta della classifica e si è è imposto con un totale di 269 (66 68 69 66, -19). Una vittoria messa in cassaforte con un parziale finale da 66 (-6), frutto di un eagle e sei birdie, con due bogey. Staccati di quattro e cinque colpi i danesi Nicolai Hojgaard, secondo con 273 (-15), e Thorbjorn Olesen, terzo con 274 (-14). Quarto posto con 276 (-12) per un altro statunitense, Justin Thomas. Solo dodicesimo invece Tommy Fleetwood, che chiude con 281 (-7). Non brillano gli altri europei dell’ultima Ryder Cup. Justin Rose è cinquantunesimo con 292 (+4), lo scozzese Robert MacIntyre è cinquantottesimo con 294 (+6), mentre il nostro Francesco Molinari, uno dei vice capitani della squadra continentale, chiude al sessantesimo posto con 297 (68 73 77 79, +9). “È stato fantastico poter viaggiare in un posto nuovo e incontrare persone così straordinarie”, ha detto Homa sollevando il trofeo. “I fan sono stati fantastici, tutti sono stati così accoglienti e gentili. Avere avuto l’opportunità di essere qui, sono stato davvero grato, ma uscire con un trofeo è semplicemente la ciliegina sulla torta”. Il 32enne californiano non giocava dalla Ryder dello scorso ottobre, dove aveva raccolto 3.5 per gli USA.