FANTACALCIO – Udinese-Atalanta, Walace o Djimsiti? Di chi è il gol? La decisione della Lega

Dopo un palo e una traversa, la fortuna torna a sorridere all’Udinese. La squadra di Cioffi sblocca il risultato grazie ad una conclusione da fuori area di Walace, deviata quel che basta col petto da Djimsiti per ingannare Carnesecchi. Ma a chi verrà assegnato il gol? Un dubbio per gli appassionati di fantacalcio. La guida sui gol dubbi prevede che sia autogol quando “un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta”. Ma si precisa che “non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore in maniera fortuita o istintiva. In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta”. Da valutare quindi questi aspetti. Se il tiro era indirizzato nello specchio. E se la deviazione è stata fortuita o istintiva. Al momento la Lega Serie A ha assegnato il gol a Walace. Ma ricordiamo che la Lega esaminerà i casi dubbi il giorno successivo ad ogni turno di campionato pubblicando sul proprio sito internet le decisioni prese. Sportface.it vi aggiornerà.