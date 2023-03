Biathlon, start list mass start maschile Oslo 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della mass start di Oslo-Holmenkollen, ultima gara della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon maschile. In Norvegia occhi puntati su Johannes Thingnes Boe, dominatore della stagione che proverà a chiudere in bellezza con una tripletta sulle nevi di casa. Unico italiano al via sarà Tommaso Giacomel con il pettorale 11: l’azzurro cercherà di mantenere il pettorale blu di miglior giovane, in una lotta che lo vede impegnato con lo svizzero Hartweg. Come sempre la start list è composta da 30 atleti: 25 pettorali sono assegnati in base alla classifica generale di Coppa del Mondo, mentre i restanti cinque posti sono assegnati in base ai risultati delle gare precedenti della tappa in corso. Partenza alle ore 12:50, con Sportface che vi racconterà la gara in tempo reale tramite aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

La start list completa

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 LAEGREID Sturla Holm NOR

3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

4 DOLL Benedikt GER

5 PONSILUOMA Martin SWE

6 DALE Johannes NOR

7 BOE Tarjei NOR

8 REES Roman GER

9 FILLON MAILLET Quentin FRA

10 CLAUDE Fabien FRA

11 GIACOMEL Tommaso ITA

12 KRCMAR Michal CZE

13 HARTWEG Niklas SUI

14 SAMUELSSON Sebastian SWE

15 NELIN Jesper SWE

16 STALDER Sebastian SUI

17 FAK Jakov SLO

18 GUIGONNAT Antonin FRA

19 EDER Simon AUT

20 STRELOW Justus GER

21 CLAUDE Florent BEL

22 ANDERSEN Filip Fjeld NOR

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

24 ZOBEL David GER

25 KUEHN Johannes GER

Qualified by Event points

26 NAWRATH Philipp GER

27 SEPPALA Tero FIN

28 INVENIUS Otto FIN

29 KOMATZ David AUT

30 VIDMAR Anton SLO