Short track, Assoluti Torino 2022: dominio Sighel nei 500 e 1500 metri

E’ andata in scena oggi la prima giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti di short track al PalaTazzoli di Torino, dove sono stati assegnati i primi titoli sulle singole distanze. Grande protagonista nei 1500 metri e nei 500 metri è Pietro Sighel, dominatore su entrambe le distanze: l’azzurro delle Fiamme Gialle ha aperto la giornata imponendosi sulla distanza più lunga del programma dove ha tagliato il traguardo in 2’33″356, lasciandosi alle spalle Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro), rispettivamente secondo e terzo, per poi portarsi a casa l’oro anche nei 500 metri davanti a Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Mattia Antonioli (Esercito). Al femminile successo per Elisa Confortola (Fiamme Oro) nei 1500 metri davanti ad Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), seconda, e Chiara Betti (Fiamme Gialle), terza. Ad imporsi nei 500 metri è stata invece Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), prima davanti a Katia Filippi (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina.