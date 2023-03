Napoli si prepara alla festa Scudetto: strade e quartieri si tingono di azzurro

A Napoli è iniziato il conto alla rovescia. Le strade del capoluogo campano iniziano a colorarsi di azzurro: bandiere, magliette e lunghe strisce di plastica hanno rubato spazio ai tradizionali fili utilizzati per stendere il bucato, e in alcune vie dei quartieri più popolari sono spuntate scritte e disegni di scudetti. I preparativi, dunque, sono già iniziati, nonostante manchi ancora parecchio alla fine del campionato: tra i quartieri c’è già una vera e propria gara per l’installazione più originale, tanto che gli abitanti dei vari rioni si sono anche autotassati per collaborare agli allestimenti. Uno degli ultimi interventi è stato realizzato su una scalinata di un vicolo dei quartieri Spagnoli, dove decine di bandiere fanno da sipario ad una scalinata azzurra sui cui è stato dipinto un grande scudetto.