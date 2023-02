Biathlon, start list inseguimento maschile Mondiali Oberhof 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nell’inseguimento maschile di biathlon, valevole per i Mondiali 2023 in corso di svolgimento ad Oberhof. A scattare con il pettorale numero uno sarà il norvegese Johannes Boe, mentre a seguire toccherà al fratello Tarjei Boe e all’altro norvegese Sturla Holm Laegreid. Il primo dei quattro azzurri a scendere in pista sarà Tommaso Giacomel con il numero 17; per Lukas Hofer c’è il 28, mentre per Patrick Braunhofer il 50. La gara è in programma alle ore 15:30 della giornata di domenica 12 febbraio, chi avrà la meglio? Ecco la start list completa dell’inseguimento maschile, con tutti i pettorali e gli orari di partenza dei vari atleti.

START LIST INSEGUIMENTO MASCHILE

yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 BOE Tarjei NOR 0:15

3 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:40

4 DALE Johannes NOR 0:44

5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:53

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:00

7 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:02

8 KUEHN Johannes GER 1:05

9 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:09

10 GUIGONNAT Antonin FRA 1:09

11 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:13

12 STRELOW Justus GER 1:15

13 KOMATZ David AUT 1:29

14 KRCMAR Michal CZE 1:44

15 STVRTECKY Jakub CZE 1:45

16 CLAUDE Fabien FRA 1:47

17 GIACOMEL Tommaso ITA 1:48

18 PONSILUOMA Martin SWE 1:49

19 REES Roman GER 1:50

20 ILIEV Vladimir BUL 1:51

21 DUDCHENKO Anton UKR 1:54

22 STROEMSHEIM Endre NOR 1:55

23 EDER Simon AUT 1:59

24 VACLAVIK Adam CZE 1:59

25 b HARTWEG Niklas SUI 2:03

26 LAPSHIN Timofei KOR 2:04

27 FEMLING Peppe SWE 2:05

28 HOFER Lukas ITA 2:05

29 TSYMBAL Bogdan UKR 2:08

30 HIIDENSALO Olli FIN 2:10

31 SCHOMMER Paul USA 2:10

32 COLTEA George ROU 2:19

33 PLANKO Lovro SLO 2:25

34 SIMA Michal SVK 2:29

35 ZOBEL David GER 2:30

36 g JACQUELIN Emilien FRA 2:32

37 STALDER Sebastian SUI 2:32

38 BUTA George ROU 2:33

39 GUNKA Jan POL 2:33

40 LEMMERER Harald AUT 2:34

41 MUKHIN Alexandr KAZ 2:35

42 STROLIA Vytautas LTU 2:36

43 VIDMAR Anton SLO 2:37

44 PRYMA Artem UKR 2:37

45 NELIN Jesper SWE 2:41

46 WRIGHT Campbell NZL 2:41

47 SEPPALA Tero FIN 2:42

48 LEGOVIC Matija CRO 2:43

49 PERROT Eric FRA 2:44

50 BRAUNHOFER Patrick ITA 2:44

51 RAENKEL Raido EST 2:44

52 FINELLO Jeremy SUI 2:46

53 ZENI Elia ITA 2:47

54 CISAR Alex SLO 2:47

55 DOLL Benedikt GER 2:48

56 LANGER Thierry BEL 2:49

57 MAGAZEEV Pavel MDA 2:51

58 ZAHKNA Rene EST 2:55

59 UNTERWEGER Dominic AUT 2:57

60 MIKYSKA Tomas CZE 2:58