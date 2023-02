Leicester-Tottenham, follia Castagne: l’ex Atalanta sfiora un tragicomico autogol (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 64

Incredibile errore di Timothy Castagne durante il primo tempo di Leicester-Tottenham, match valido per la Premier League 2022/2023. Il difensore belga, ex Atalanta, ha seriamente rischiato di mettere a segno un autogol che avrebbe avuto del tragicomico. Un malinteso con il portiere Ward, il goffo inciampo sulla palla e la sfera che termina per un soffio a lato della propria porta. Le immagini parlano chiaro, per fortuna di Castagne nessuna conseguenza.

IL VIDEO