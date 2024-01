Biathlon, start list inseguimento femminile Ruhpolding 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list e i pettorali di partenza dell’inseguimento femminile di Ruhpolding 2024, gara valevole per la Coppa del Mondo di biathlon. Davanti a tutti partirà la vincitrice della sprint, la norvegese Ingmar Tandrevold. Dietro di lei a ruota la svedese Mona Brorsson e l’azzurra Lisa Vittozzi. Al via come dodicesima la leader della classifica generale Braisaz-Bouchet. Le altre azzurre sono: Michela Carrara con il pettorale 31, Samuela Comola con il 54 e Beatrice Trabucchi con il 57. Di seguito ecco la start list completa.

TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:00 BRORSSON Mona SWE +0:18 VITTOZZI Lisa ITA +0:19 JEANMONNOT Lou FRA +0:25 OEBERG Elvira SWE +0:34 HETTICH-WALZ Janina GER +0:35 PERSSON Linn SWE +0:36 CHARVATOVA Lucie CZE +0:48 PREUSS Franziska GER +0:52 SIMON Julia FRA +0:52 ARNEKLEIV Juni NOR +0:54 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA +0:55 DZHIMA Yuliia UKR +0:58 LAMPIC Anamarija SLO +0:59 TANNHEIMER Julia GER +0:59 ANDERSSON Sara SWE +1:00 HAECKI-GROSS Lena SUI +1:01 BASERGA Amy SUI +1:03 VOBORNIKOVA Tereza CZE +1:03 RICHARD Jeanne FRA +1:08 JISLOVA Jessica CZE +1:09 MAGNUSSON Anna SWE +1:11 JAKIELA Joanna POL +1:16 MOSER Nadia CAN +1:16 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR +1:16 IRWIN Deedra USA +1:21 OEBERG Hanna SWE +1:21 HAUSER Lisa Theresa AUT +1:21 KIRKEEIDE Maren NOR +1:26 GASPARIN Aita SUI +1:27 CARRARA Michela ITA +1:29 PEIFFER Benita CAN +1:29 MAKA Anna POL +1:35 LIE Lotte BEL +1:38 LUNDER Emma CAN +1:39 VOIGT Vanessa GER +1:43 STEINER Tamara AUT +1:43 MICHELON Oceane FRA +1:46 SCHNEIDER Sophia GER +1:46 BENDIKA Baiba LAT +1:49 GASPARIN Elisa SUI +1:49 CHAUVEAU Sophie FRA +1:50 STREMOUS Alina MDA +1:52 DIMITROVA Valentina BUL +1:52 KLEMENCIC Polona SLO +1:54 DAVIDOVA Marketa CZE +1:56 SIDOROWICZ Natalia POL +1:57 TOMINGAS Tuuli EST +2:00 LEHTONEN Venla FIN +2:00 ZDOUC Dunja AUT +2:01 GANDLER Anna AUT +2:11 KEBINGER Hanna GER +2:11 SKOGAN Marit Ishol NOR +2:14 COMOLA Samuela ITA +2:5 MEIER Lea SUI +2:18 MINKKINEN Suvi FIN +2:25 TRABUCCHI Beatrice ITA +2:25 ERMITS Regina EST +2:33 HRISTOVA Lora BUL +2:36 ZHURAUSKAITE Lidiia LIT +2:41