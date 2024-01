Napoli-Salernitana 2-1, Rrahmani: “Importante tornare al successo, dobbiamo ritrovare continuità”

“C’era di tutto, c’era la tensione, situazioni non facili. Ormai quest’anno sarà così, sarà sempre difficile vincere, anche oggi abbiamo sofferto molto, poi fortunatamente siamo tornati alla vittoria, speriamo di avere questa continuità anche in futuro”. Queste le parole a Dazn del difensore del Napoli Amir Rrahmani dopo il gol vittoria nella vittoria per 2-1 contro la Salernitana. “I giorni di ritiro? Ho visto i miei compagni, non erano felici ma spero che ci sia servito, speriamo di cominciare a giocare meglio e fare risultato. È sempre bello fare gol, ma non sono felice perché abbiamo subìto tanto, non è un buon segnale. Così è il calcio, spero di dare il meglio e far passare quest’anno che sarà molto difficile”, ha aggiunto.