Torna protagonista lo sci alpino femminile con la discesa libera di St.Anton, in Austria, prova valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Sofia Goggia va a caccia del secondo successo stagionale quasi un mese dopo la discesa di Beaver Creek (15 dicembre) dove è tornata davanti a tutti alla seconda gara dal rientro dall’infortunio a tibia e malleolo che l’ha tenuta ferma un anno. “Quando abbiamo iniziato la ricognizione, la neve era molto ghiacciata anche a causa della pioggia caduta. Poi le temperature si sono alzate e quando siamo scese tre ore dopo abbiamo trovato una neve marcia, quasi primaverile. Io ho guardato bene la pista, troveremo condizioni totalmente diverse, cercheremo di adattarci al meglio. Continuo a vivere giorno per giorno, h avuto buone conferme dal gigante e sono contenta del blocco tecnico svolto nel periodo natalizio, negli ultimi giorni non siamo riusciti a fare troppe cose, è passato un mese dall’ultima volta che abbiamo fatto discesa a Beaver Creek, bisogna un attimo riprendere confidenza con i materiali usati nella velocità”, le parole dell’azzurra, che è ampiamente nel lotto della favorite alla vittoria insieme a Valerie Grenier, Alice Robinson e Lara Gut-Behrami. Federica Brignone proverà a dire la sua in una disciplina in cui non si trova particolarmente a suo agio: “Ho delle buone sensazioni. Ho voglia di fare velocità e prendere il ritmo, vivere un po’ di adrenalina su una pista che mi piace molto. Terminati i Mondiali ogni fine settimana presenterà tre gare e sarà un finale di stagione molto impegnativo”, le sue parole. Tante italiane impegnate. Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi e Vicky Bernardi cercheranno di inserirsi nella zona punti. In particolare Curtoni potrebbe pensare a una top 15 dopo i buoni risultati di Beaver Creek. Sarà importante soprattutto per Brignone e Goggia fare punti per avvicinarsi alla testa della generale.

La classifica generale

Zrinka Ljutic (Cro) 456 Sara Hector (Swe) 447 Camille Rast (Sui) 433 Federica Brignone (Ita) 319 Wendy Holdener (Sui) 316 Lara Gut-Behrami (Sui) 309 Lara Colturi (Alb) 298 Sofia Goggia (Ita) 285 Lena Duerr (Ger) 276 Katharina Liensberger (Aut) 266

18. Marta Bassino (Ita) 156

34. Elena Curtoni (Ita) 86

36. Laura Pirovano (Ita) 77

44. Roberta Melesi (Ita) 60

53. Asja Zenere (Ita) 38

55. Martina Peterlini (Ita) 32

60. Giorgia Collomb (Ita) 27

68. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

72. Lara Della Mea (Ita) 17

84. Beatrice Sola (Ita) 10

93. Vicky Bernardi (Ita) 7

100. Nadia Delago (Ita) 4

La start list completa