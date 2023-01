Biathlon, start list inseguimento femminile Anterselva 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list, le italiane in gara ed i pettorali di partenza dell’inseguimento femminile di Anterselva, appuntamento in programma per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La prima a partire è la regina della località italiana, la nostra splendida Dorothea Wierer che ha vinto la sprint, bib 13 per Vittozzi e 25 per Comola, 42 per Auchentaller e 54 per Passler. Di seguito allora ecco la start list completa con le sessanta protagoniste della gara prenderà il via alle ore 13 di sabato 21 gennaio.

START LIST INSEGUIMENTO FEMMINILE ANTERSELVA 2023

1 WIERER Dorothea ITA 0:00

2 CHEVALIER Chloe FRA 0:03

3 b OEBERG Elvira SWE 0:09

4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:15

5 LAMPIC Anamarija SLO 0:18

6 HERRMANN-WICK Denise GER 0:23

7 HETTICH-WALZ Janina GER 0:24

8 COLOMBO Caroline FRA 0:27

9 yr SIMON Julia FRA 0:27

10 JEANMONNOT Lou FRA 0:29

11 OEBERG Hanna SWE 0:31

12 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:36

13 VITTOZZI Lisa ITA 0:45

14 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:49

15 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 0:50

16 DAVIDOVA Marketa CZE 0:56

17 EDER Mari FIN 0:57

18 ZUK Kamila POL 1:04

19 KEBINGER Hanna GER 1:06

20 DZHIMA Yuliia UKR 1:09

21 SCHNEIDER Sophia GER 1:12

22 PERSSON Linn SWE 1:14

23 JUPPE Anna AUT 1:17

24 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:20

25 COMOLA Samuela ITA 1:21

26 ZDOUC Dunja AUT 1:23

27 MOSER Nadia CAN 1:26

28 CHAUVEAU Sophie FRA 1:27

29 VOIGT Vanessa GER 1:27

30 STREMOUS Alina MDA 1:27

31 MAGNUSSON Anna SWE 1:28

32 BILOSIUK Olena UKR 1:29

33 JOHANSSON Tilda SWE 1:29

34 LUNDER Emma CAN 1:29

35 BRORSSON Mona SWE 1:33

36 MINKKINEN Suvi FIN 1:36

37 TODOROVA Milena BUL 1:40

38 PREUSS Franziska GER 1:41

39 GANDLER Anna AUT 1:43

40 KUELM Susan EST 1:44

41 GASPARIN Aita SUI 1:44

42 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:46

43 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:49

44 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1:51

45 KOCERGINA Natalja LTU 1:53

46 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:54

47 IRWIN Deedra USA 1:55

48 REPINC Lena SLO 1:58

49 GASPARIN Elisa SUI 1:59

50 KINNUNEN Nastassia FIN 2:01

51 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:02

52 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2:12

53 TACHIZAKI Fuyuko JPN 2:13

54 PASSLER Rebecca ITA 2:14

55 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:14

56 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2:17

57 JANKA Erika FIN 2:19

58 CHARVATOVA Lucie CZE 2:19

59 JISLOVA Jessica CZE 2:21

60 KO Eunjung KOR 2:25