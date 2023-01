Arsenal, ufficiale Trossard: l’attaccante belga classe ’94 si unisce ai Gunners

L’Arsenal ha completato l’ingaggio di Leandro Trossard. La società capolista ha annunciato di aver firmato con il 28enne esterno belga un contratto a lungo termine, il valore dell’acquisto non è stato reso noto. L’Arsenal ha deciso di correre ai ripari quando l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus si è infortunato durante la Coppa del Mondo. I Gunners sarebbero inoltre vicini ad un altro rinforzo, questa volta in difesa. Si tratterebbe del polacco dello Spezia, Jakub Kiwor.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023