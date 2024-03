Biathlon, staffetta mista Oslo: domina la Francia davanti a Svezia e Norvegia, quarta l’Italia

La Francia domina e vince nettamente la staffetta mista di Oslo, secondo e ultimo appuntamento a squadre per concludere il fine settimana di Coppa del Mondo di biathlon nella capitale norvegese. Il quartetto formato da Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet comanda dall’inizio alla fine e si aggiudica la vittoria in solitaria, con oltre 30″ di vantaggio sugli inseguitori. Secondo posto per la Svezia (Mona Brorsson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma) davanti alla Norvegia (Juni Arnekleiv, Ida Lien, Tarjei Boe, Johannes Boe), con Ponsiluoma che regola nel finale il fuoriclasse di casa. I padroni di casa devono così accontentarsi del terzo gradino del podio, pagando i troppi errori al tiro di Tandrevold, che hanno complicato notevolmente la rimonta dei fratelli Boe.

Ottimo prestazione per l’Italia anche se rimane l’amaro in bocca. Gli azzurri hanno infatti a lungo sognato una medaglia e addirittura la vittoria, ma nell’ultimo poligono, in seconda posizione, Giacomel è purtroppo incappato in qualche errore di troppo trasformati in due giri di penalità, che hanno annullato tutto il vantaggio accumulato in precedenza sulle due nazioni scandinave. Il quartetto azzurro composto da Vera Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel ha dunque concluso al quarto posto, davanti alla Germania. Menzione d’onore comunque per Auchentaller, che non ha fatto rimpiangere Dorothea Wiere in apertura, e per l’esperto Hofer, che con un grande 5/5 in piedi aveva riportato la squadra a ridosso della Francia in seconda piazza.