Super-G femminile Kvitfjell 2024: Brignone trionfa nella nebbia. 25° successo, è l’azzurra più vincente

Federica Brignone si esalta nella nebbia e vince il secondo Super-G femminile di Kvitfjell 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. In una gara sospesa più volte a causa delle condizioni proibitive, l’azzurra sfodera una prestazione da fuoriclasse e riesce a tagliare il traguardo in 1:37.30, mettendo in ghiaccio la vittoria. L’attesa è lunga perché la gara viene interrotta più volte, ma nessuna riesce a fare meglio della carabiniera valdostana: arriva dunque la 25^ vittoria in Coppa del Mondo. Scavalcata dunque Sofia Goggia (ferma a 24) nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

“Posso dire di non essere scesa in una condizione migliore delle mie avversarie. Tutte abbiamo la nebbia, chi più chi meno, quindi non posso dire di aver vinto per culo“. Questo il commento a caldo di Brignone ai microfoni Rai. “In una gara come quella di ieri avrei pagato più di un secondo e mezzo qualche anno fa, invece ero a 3 decimi dalla vittoria. Oggi mi sono detta ‘Voglio fare bene la parte finale e la parte tecnica’. Sono migliorata tanto, ringrazio mio fratello e la mia squadra – ha aggiunto l’azzurra – Quattro vittorie in una stagione l’avevo fatto una sola volta. Da gennaio mi aspettavo qualcosa di più, stavo sciando benissimo. Sciavo talmente bene che volevo mettere qualche marcia in più per strafare e ho buttato qualche gara. Ma bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e io lo vedo tutto pieno: già adesso è una grande stagione. Al momento non ho nessuna voglia di smettere. Sarebbe da scemi sciando così“.

Secondo posto sulla celebre Olympiabakken per la svizzera Lara Gut-Behrami, che non riesce a concedere il bis dopo la vittoria di ieri ma si avvicina ulteriormente alla conquista della Sfera di Cristallo, incrementando il gap su tutte le avversarie tranne ovviamente Brignone. Sul gradino più basso del podio la ceca Ester Ledecka, che ha negato una gioia al pubblico di casa, precedendo di sei centesimi la beniamina di casa Kajsa Vickhoff Lie. Più indietro le altre italiane: Marta Bassino, scesa in condizioni davvero precarie per via della tanta nebbia, è quindicesima a 1’92”. Tra le prime 20 anche Roberta Melesi (17^), più staccata invece Laura Pirovano (fuori dalle 20).

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA FINALE

F. Brignone (ITA) 1:37.30 L. Gut-Behrami (SUI) +0.61 E. Ledecka (CZE) +0.79 K. V. Lie (NOR) +0.85 L. Macuga (USA) +0.90 S. Venier (AUT) +1.26 C. Huetter (AUT) +1.27 A. Raedler (AUT) 1.33 A. Robinson (NZL) +1.34 R. Mowinckel (NOR) +1.56

15. M. Bassino (ITA) +1.92

18. R. Melesi (ITA) +2.47

22. L. Pirovano (ITA) +3.00

26. T. Runggaldier (ITA) +3.19

36. Nicol Delago (ITA) +5.09