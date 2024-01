Formazioni ufficiali Arsenal-Liverpool, FA Cup 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Arsenal e Liverpool, sfida valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2023/2024. Entrano nel torneo due big, che il sorteggio ha subito messo l’una di fronte all’altra. Gli uomini di Arteta e Klopp si sono affrontati una decina di giorni fa ad Anfield e in quel caso il match finì in pareggio. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-LIVERPOOL

ARSENAL: in attesa

LIVERPOOL: in attesa