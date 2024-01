Biathlon, sprint maschile Oberhof 2024: risultati e classifica, vince ancora Doll. Bionaz in top-20

I risultati e la classifica della sprint maschile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La prima gara dell’anno solare ha visto la vittoria del tedesco Benedikt Doll, al secondo successo consecutivo nel format dopo la vittoria nella sprint di Lenzerheide. Alle sue spalle come sempre tantissima Norvegia: Laegreid precede i connazionali Stroemsheim e Johannes Boe, che rimane leader della generale chiudendo ai piedi del podio con due errori. Il poligono di Oberhof si conferma il più difficile della stagione e lo “zero” paga per Jakov Fak, quinto a pari merito con Johannes Kuehn che a sua volta non sbaglia. Tarjei Boe è settimo, davanti agli svedesi Ponsiluoma e Samuelsson che sono intervallati dallo svizzero Stalder. Quest’ultimo a sua volta è uno dei pochi a non aver sbagliato al tiro.

In casa Italia discreta prestazione sugli sci per le punte del movimento ma nessun acuto, con Didier Bionaz che alla fine è il miglior azzurro con due errori distribuiti tra le due serie e il diciannovesimo posto finale. Poco più indietro Lukas Hofer (0+1) e Tommaso Giacomel (1+2), che proveranno a risalire nell’inseguimento di domani. Buone percentuali per Elia Zeni (0+1) e Patrick Braunhofer (0+2), che però soffrono sugli sci la difficoltà del tracciato di Oberhof. Zeni riesce a limitare i danni e rientra nei primi 60 qualificandosi per l’inseguimento, mentre Braunhofer invece è fuori.

L’ordine di arrivo (in aggiornamento)

Doll (GER) 24’12″2 Laegreid (NOR) +1″8 Stroemsheim (NOR) +5″4 J.T.Boe (NOR) +19″6 Fak (SLO) +29″8 Kuehn (GER) +29″8 T.Boe (NOR) +40″3 Ponsiluoma (SVE) +40″4 Stalder (SVI) +42″9 Samuelsson (SVE) +44″8 Philipp Nawrath (GER) +49″0

18. Bionaz (ITA) +1’15″5

21. Hofer (ITA) +1’23″4

25. Giacomel (ITA) +1’28″7

52. Zeni (ITA) +2’33″1

74. Braunhofer (ITA) +3’16″5