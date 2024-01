Walter Zenga è il nuovo tecnico dell’Emirates Club: allenerà Iniesta

Walter Zenga è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Emirates FC, squadra degli Emirati Arabi in cui milita Andres Iniesta. “L’Emirates Club ha firmato un contratto con il suo nuovo allenatore italiano, Walter Zenga, alla presenza di Sua Eccellenza Yousef Abdullah Al-Batran, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Football Company, e di Thani Salem Al-Shehhi e Jamal Al-Qursi, membri della Consiglio di amministrazione della Football Company”, si legge nella nota. “Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e le mie esperienze globali e locali nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per aiutare la squadra e farla salire in classifica – le prime parole dell’ex portiere -. Inizierò a incontrare i giocatori dopo aver visto alcune partite, l’importante sono i giocatori e la loro risposta per infondere i principi dello spirito di squadra e di gioco. Spero anche nel sostegno dei tifosi durante la prossima fase, che richiede l’unione di tutti”.