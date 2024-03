Biathlon, sprint femminile Soldier Hollow 2024: vince Braisaz-Bouchet, quarta Lisa Vittozzi

Justin Braisaz-Bouchet trova il terzo successo stagionale in una sprint e vince anche a Soldier Hollow, nell’appuntamento che apre il fine settimana di Coppa del Mondo di biathlon sulle nevi ad alta quota dello Utah. La transalpina ha offerto la solita grande prestazione sugli sci, chiudendo davanti a tutte agevolmente nonostante un errore a terra. Secondo posto per la leader della classifica generale Ingrid Tandrevold, che limita così i danni rispetto alla francese. La norvegese ha chiuso con 13.4 di ritardo rispetto alla vincitrice di giornata, davanti a Lou Jeanmonnot, che completa il podio a 19.2 di distacco. Quarto posto per Lisa Vittozzi, che è stata ancora una volta perfetta al tiro ma ha perso qualche secondo di troppo a causa del vento. La sappadina vede così allontanarsi Tandrevold nella classifica di Coppa del Mondo, ma proverà a recuperare nell’individuale di domenica.

Quinto posto per la norvegese Knotten davanti all’austriaca Gandler, al miglior risultato di carriera, ed entrambe impeccabili nei due poligoni. Settimo posto per Julia Simon, che dopo una prima parte che la vedeva nelle prime posizioni, ha gettato al vento un possibile podio con tre errori nel secondo poligono. Buona prova complessiva per l’Italia, che trova il 19esimo posto di Michela Carrara e il 25esimo di Samuela Comola. Concludono nelle prime 40 anche Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi, rispettivamente 35esima e 39esima. Infine 53esimo posto per Rebecca Passler, che ci sarà nell’individuale di domenica così come le altre compagne di squadra.

I RISULTATI DELLA SPRINT FEMMINILE DI SOLDIER HOLLOW:

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 20:42.7 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +13.4 Lou Jeanmonnot (FRA) +19.2 Lisa Vittozzi (ITA) +29.1 Karoline Offigstad Knotten (NOR) +48.2 Anna Gandler (AUT) +1:02.0 Julia Simon (FRA) +1:15.2 Aita Gasparin (SUI) +1:17.8 Lena Haecki-Gross (SUI) +1:19.2 Tuuli Tomingas (EST) +1:22.8

19. Michela Carrara (ITA) +1:51.5

25. Samuela Comola (ITA) +2.04.3

35. Hannah Auchentaller (ITA) +2:34.5

39. Beatrice Trabucchi (ITA) +2:40.1

53. Rebecca Passler (ITA) +3:11.9