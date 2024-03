Boxe, Anthony Joshua vs Francis Ngannou: programma, orario, tv e streaming

Nella serata di venerdì 8 marzo Anthony Joshua e Francis Ngannou saliranno sul ring di Riyadh, dove nell’ottobre 2023 l’ex campione UFC mise in seria difficoltà Tyson Fury, capace di imporsi ai punti ma solo per split decision. Un verdetto che ha fatto discutere al termine di un incontro che ha comunque certificato le ottime doti pugilistiche dell’ex gigante della divisione di Dana White. Senza dimenticare l’aspetto mentale: Ngannou non ha niente da perdere perché la sua carriera è un’altra (aspetta l’esordio nella promozione di MMA, PFL) e tutto quel che verrà sul ring sarà di guadagnato. Discorso diverso per Anthony Joshua che, come Fury, non può certo permettersi una sconfitta. Il pugile britannico sogna un’altra chance mondiale ma, dopo la doppia sconfitta con Oleksandr Usyk, AJ deve aspettare per tornare a vivere una sfida iridata. Nel suo futuro potrebbe esserci Deontay Wilder, ma ora Joshua pensa al presente e a Ngannou. L’evento inizierà alle 16:00 con gli incontri preliminari dell’undercard. L’orario del match tra Joshua e Ngannou non è stato reso noto, ma non dovrebbe iniziare prima della mezzanotte. Nella riunione anche l’altra sfida di pesi massimi tra Zhang Zhilei (proprio il pugile battuto da Cammarelle a Pechino 2008 in finale) e Joseph Parker. La diretta sarà assicurata da Dazn.

Tutti gli incontri in programma:

Anthony Joshua vs. Francis Ngannou (pesi massimi)

Zhilei Zhang vs Joseph Parker (titolo WBO interim pesi massimi)

Rey Vargas vs Nick Ball (titolo WBC pesi piuma)

Israil Madrimov vs. Magomed Kurbanov (titolo WBA vacante superwelter)

Gavin Gwynne vs. Mark Chamberlain (pesi leggeri)

Justis Huni vs. Kevin Lerena (pesi massimi)

Jack McGann vs Louis Green (pesi superwelter)

Roman Fury vs. TBA (pesi cruiser)

Ziyad Almaayouf vs Christian Loopes Flores (pesi superleggeri)

Andrii Novytskyi vs. Juan Torres (pesi massimi)