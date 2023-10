Biathlon: si spegne a 58 anni Anfisa Reztsova, unica atleta ad aver vinto un oro olimpico in due sport

Si è spenta Anfisa Reztsova all’età di 58 anni. La russa è stata vittima di un arresto cardiaco. Reztsova era l’unica atleta della storia ad aver vinto la medaglia d’oro ai Giochi olimpici in due sport, sci nordico e biathlon. Ha anche conquistato vittorie olimpiche sotto tre bandiere diverse, staffetta sci nordico a Calgary 1988 sotto per l’Urss, biathlon ad Albertville nel 1992 per la Csi e staffetta nel biathlon a Lillehammer nel 1994 con la Russia. Nella sua carriera ha vinto anche sette coppe del mondo di biathlon e una di sci nordico.