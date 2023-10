Jacquet-Cobolli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Challenger Olbia 2023

Oggi alle 15 Flavio Cobolli scenderà in campo nella finale del Challenger di Olbia 2023. Il tennista romano, appena entrato in top 100 e virtualmente numero 94 del ranking, sfiderà il qualificato Jacquet in un match che sarà la rivincita della partita di Agosto del Challenger di San Marino dove è stato il transalpino a prevalere. La finale non avrà copertura televisiva, ma potrà essere seguita su diversi siti scommesse come Bet365.