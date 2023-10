Pattinaggio artistico, Skate America 2023: Caldara-Maglio sesti nella gara delle coppie

È entrata nel vivo ad Allen, in Texas, l’edizione 2023 di Skate America, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Dopo il programma corto nelle specialità del singolo maschile e delle coppie di artistico, nella giornata di sabato sono iniziate anche le gare di danza su ghiaccio e del singolo femminile e si sono concluse le competizioni iniziate venerdì con la disputa dei rispettivi liberi. Giornata difficile per gli unici rappresentanti azzurri impegnati a Skate America.

La coppia d’artistico composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio è incappata in una giornata no nella quale hanno commesso errori in diversi degli elementi eseguiti: due cadute da parte di Caldara, una sul doppio axel e una su un sollevamento, errori su entrambi i salti lanciati e altre imprecisioni che li hanno posizionati al sesto posto nel programma libero e di conseguenza in sesta posizione anche nella classifica complessiva dopo il quinto posto del programma corto. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro sono stati i campioni europei Hocke/Kunkel, che hanno sopravanzato i canadesi Pereira/Michaud di meno di due punti, con gli statunitensi Liu/Nagy sul gradino più basso del podio.

L’altra competizione conclusasi nella giornata di sabato è stata quella del singolo maschile, dominata come previsto dal 18enne statunitense Ilia Malinin, che con un libero straordinario ha battuto di oltre 10 punti il proprio record personale ricevendo una valutazione di 206,41 punti per un totale complessivo di 310,47. Si tratta del quarto punteggio più alto mai ottenuto nella storia di questo sport da quando è stato introdotto l’attuale sistema di punteggio. La medaglia d’argento è andata al francese Kevin Aymoz, che ha incantato il pubblico del Credit Union of Texas Event Center con una interpretazione del Bolero di Ravel che gli è valso oltre 93 punti nelle componenti del programma. Sul gradino più basso del podio è il giapponese Shun sato , che nonostante sia stato superato nel libero dall’azero Litvintsev è riuscito comunque a mantenere la terza posizione.

Nella gara di danza su ghiaccio che aveva aperto la giornata, leadership provvisoria per la coppia campione del mondo composta da Madison Chock ed Evan Bates. Nel loro esordio stagionale con la loro interpretazione della danza ritmica su un medley dei Queen gli statunitensi hanno distanziato di oltre sette punti i secondi classificati, i canadesi Lajoie/Lagha, che hanno pattinato un ottimo esercizio sulle musiche di Michael Jackson. C’era stata un po’ di paura per Madison Chock nelle ore precedenti l’inizio della gara a causa di una brutta caduta nella quale la pattinatrice californiana era incorsa durante il “run through” prima della competizione, ma l’emergenza è rientrata rapidamente e l’esercizio dei campioni del mondo ha fugato ogni dubbio sulle condizioni di Chock. Terza posizione per in francesi Lopareva/Brissaud, staccati di solamente 60 centesimi dal secondo posto.

Infine nel programma corto del singolo donne ad ottenere il miglior punteggio è stata la belga Loena Hendrickx, andata a pochi decimi dal suo record personale alla prima uscita agonistica in questa stagione. Il suo splendido esercizio, nonostante una imprecisione sul secondo salto della combinazione, le ha permesso di rimanere davanti alle due atlete americane Amber Glenn e Isabeau Levito. Glenn, originaria proprio del Texas, ha pagato un programma con qualche difficoltà in meno rispetto alle sue dirette avversarie, oltre a un punteggio inferiore nei componenti del programma. Ottima la prestazione anche di Levito, che però è stata penalizzata per un filo non sufficientemente pulito sulla partenza del triplo lutz. La conclusione di Skate America è prevista per domenica che prevede il programma libero della danza a partire dalle 13.15 ora locale (le 20.15 in Italia) e il libero femminile alle ore 15 locali (le 22.00 in Italia).

I risultati completi

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 84,87

2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 77,80

3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 77,20

4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 75,21

5 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 75,05

6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 71,96

7 Oona BROWN / Gage BROWN USA 71,34

8 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 67,95

9 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 65,49

10 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 61,99

Singolo donne – programma corto

1 Loena HENDRICKX BEL 75,92

2 Amber GLENN USA 71,45

3 Isabeau LEVITO USA 70,07

4 Niina PETROKINA EST 65,02

5 Mone CHIBA JPN 64,24

6 Mana KAWABE JPN 62,80

7 Ekaterina KURAKOVA POL 60,45

8 Xiangyi AN CHN 59,74

9 Hana YOSHIDA JPN 59,40

10 Seoyeong WI KOR 58,55

11 Clare SEO USA 58,14

12 Young YOU KOR 56,21

Singolo uomini – classifica finale

1 Ilia MALININ USA 310,47

2 Kevin AYMOZ FRA 279,09

3 Shun SATO JPN 247,50

4 Nika EGADZE GEO 237,45

5 Vladimir LITVINTSEV AZE 237,44

6 Nozomu YOSHIOKA JPN 233,56

7 Andrew TORGASHEV USA 219,67

8 Tatsuya TSUBOI JPN 216,98

9 Deniss VASILJEVS LAT 215,34

10 Maxim NAUMOV USA 210,53

11 Stephen GOGOLEV CAN 210,48

12 Andreas NORDEBACK SWE 198,95

Coppie artistico – classifica finale

1 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 184,23

2 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 182,59

3 Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 177,66

4 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 157,08

5 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 154,66

6 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 138,18

7 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 133,84