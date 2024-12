Tempo di verdetto finale al GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento con il Mondiale di F1. Il campionato piloti è stato vinto da Max Verstappen a Las Vegas, ma la corona del titolo costruttori resta in palio sospesa tra McLaren e Ferrari, che in Qatar è riuscita a ridurre il distacco a 21 punti. La giornata di qualifiche ha però sorriso al team di Woking che si è presa tutta la prima fila con la pole di Lando Norris e il secondo posto di Oscar Piastri. Terzo Carlos Sainz, ma Charles Leclerc scatterà ultimo.

Q3 – Uno-due McLaren. Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1.22.595, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz. Quarto posto per la Haas di Nico Hulkenberg (poi penalizzato e retrocesso di tre posizioni), seguito dalla Red Bull di Max Verstappen. Sesto posto in griglia domani per l’Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Nono posto per la Sauber di Valterri Bottas e decimo per la Red Bull di Sergio Perez.

Q2 – Dramma Ferrari: il tempo di Charles Leclerc viene cancellato per track limits e sancisce l’eliminazione del monegasco, che scatterà ultimo a causa della penalità di 10 posizioni. Fuori anche Tsunoda, Lawson, Stroll e Magnussen.

Q1 – La grande sorpresa è l’eliminazione immediata di Lewis Hamilton in una sessione condizionata da un detrito incastrato sotto la sua vettura. Fuori anche Doohan, Colapinto, Zhou e Albon. Quarta eliminazione in Q1 dell’anno per il fuoriclasse britannico.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

SECONDA FILA

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

TERZA FILA

5. Pierre Gasly (Alpine)

6. George Russell (Mercedes)

QUARTA FILA

7. Nico Hulkenberg (Haas)*

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

QUINTA FILA

9. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

10. Sergio Perez (Red Bull)

SESTA FILA

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

SETTIMA FILA

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16. Lewis Hamilton (Mercedes)

NONA FILA

17. Jack Doohan (Alpine)

18. Alexander Albon (Williams), penalizzato di 5 posizioni

DECIMA FILA

19. Franco Colapinto (Williams), penalizzato di 5 posizioni

20. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di 10 posizioni

*tre posizioni di penalità