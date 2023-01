Biathlon, risultati e classifica staffetta maschile Ruhpolding 2023: vince la Norvegia, Giacomel porta l’Italia in 5ª posizione

Oggi è andata in scena la staffetta maschile a Ruhpolding, in Germania. Italia che da outsider schiera in prima frazione Daniele Cappellari seguito da Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel. Christiansen trascina la Norvegia alla rimonta dopo il poligono disastroso di Laegreid. Boe completa l’opera e vince con 20 secondi di vantaggio sulla Germania seconda. Chiude il podio la Francia seguita da Svezia e Italia, guidata da un buon Giacomel che fa 8 su 10 al poligono. Sesta vittoria consecutiva nella staffetta per la Norvegia che domina sempre di più la disciplina.

Prima frazione con Perrot che porta la Francia a cambiare in prima posizione davanti al ceco Krcmar e al finlandese Harjula. Germania che gira settima e Norvegia decima con un Laegreid disastroso al secondo poligono con tre errori. Cappellari si difende con tre errori totali e cambia in 14ª a 48 secondi.

Seconda frazione con Tarjei Boe che guida la rimonta Norvegese recuperando 15 secondi alla Francia, che chiude anche la seconda tornata in testa davanti a Finlandia e Germania rispettivamente con 13 e 16 secondi di vantaggio. Norvegia a 35 secondi dai transalpini. Tre errori per Bionaz al poligono che proietta l’Italia in undicesima posizione a 1:07 dalla vetta.

Terza frazione con Christiansen che recupera 30 secondi nel primo giro al francese Guigonnat e riporta la Norvegia nelle prime tre posizione a 5 secondi dalla vetta. Seconda la Germania con un buon Doll. Italia decima dopo il primo poligono con un solo errore di Braunhofer. Christiansen domina anche il secondo poligono a trascina la Norvegia in testa. Seguono Germania e Finlandia con la Francia che sala in quarta dopo i due errori di Guigonnat. Bene Braunhofer con un 5/5 e porta l’Italia in ottava.

Quarta frazione con Norvegia e Germania che cambiano insieme, Francia terza a 40 secondi. Giacomel parte con l’Italia in decima. Primo poligono in cui si alza il vento e aumentano gli errori. Boe è l’unico a non sbagliare e conferma la leadership della Norvegia. Giacomel approfitta della difficoltà degli avversari e chiude il primo giro in 6ª posizione. Nell’ultimo poligono Boe controlla e si avvia a vincere la staffetta seguito da Germania e Francia. Giacomel si avvicina allo svedese Ponsiluoma in quinta posizione. La Norvegia vince dominando. Germania al secondo posto seguita dalla Francia. Svezia che chiude quarta, a 1:49, con l’Italia quinta a 1:56.