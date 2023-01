Skeleton, Coppa del Mondo Altenberg: doppietta tedesca, Fumagalli 18esima e Margaglio out

Dominio tedesco nel singolo femminile in Coppa del mondo di skeleton ad Altenberg, in Germania. La padrona di casa Tina Hermann ha trionfato in 1’56″23, ben 1″04 più veloce della connazionale Susanne Kreher. A completare il podio è stata l’olandese Kimberley Bos, terza a 1″22. Alessandra Fumagalli ha chiuso in 18esima posizione, mentre Valentina Margaglio si è ribaltata durante la prima run senza conseguenze. Il prossimo impegno di Coppa del mondo – valido anche per i campionati Europei – è il 20 gennaio sempre ad Altenberg.