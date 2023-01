Sci alpino, Paris quinto a Wengen: “Risultato molto importante”

“È stato molto importante per me questo risultato oggi. È stato un anno difficile, in cui in partenza non è girato niente. Ho cercato di preparami bene per Wengen, non mi aspettavo venisse subito così, ma sono molto molto contento. Ero concentrato, ma non è facile dimenticare quando non vedi la luce alla fine del tunnel, non sapendo cosa fare per tornare veloce”. Queste le parole di Dominik Paris alla Fisi, dopo il quinto posto nel superG maschile di Coppa del mondo a Wengen, in Svizzera. “Oggi ho dato il mio massimo, ed ero anche abbastanza sicuro perché questa pista è più andante con meno curva, e ho cercato di fare velocità: è un ottimo piazzamento. È stato difficile con questa neve, parte alta molto buona ma tante parti con molti grumi e temperatura alta. Non era pulitissima, per questo ballava un po’. In prova è andata bene ed ero in fiducia, domani darò il massimo. Sappiamo che Feuz vorrà prendersi l’ultima vittoria, ma io cercherò di star lì se non davanti”, ha aggiunto.